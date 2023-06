Im Süden von Luzern wächst und wuchert die Agglomeration der Zehn-Millionen-Schweiz entgegen. Das Bild, das sich bietet, ist faszinierend und beängstigend zugleich.

Es beginnt mit ‹Luzern Süd›. Irgendjemand muss den Namen vor nicht allzu langer Zeit erfunden haben. Noch bis zur Jahrtausendwende nämlich ist einem beim Wort ‹Luzern Süd› vor allem eine Autobahnausfahrt in den Sinn gekommen. Heute steht der Begriff für einen «urbanen, kreativen und nachhaltigen Lebensraum». So jedenfalls wünscht es sich der regionale Gemeindeverband und Entwicklungsträger, der – Achtung, Verwechslungsgefahr! – ‹LuzernPlus› heisst. Neue Namen und Slogans überall. Die A2 rauscht derweil weiter, sie soll in Zukunft aber überdeckt werden. Vielleicht. Zumindest an einigen zusätzlichen Stellen. Urbane Dörfer und Mikropolen Der Lebensraum, der hier am Entstehen ist, erstreckt sich vom südlichen Zipfel der Stadt Luzern entlang der gemeinsamen Gemeindegrenze von Kriens und Horw hinunter bis zur Horwerbucht, wo der Vierwaldstättersee dem Entwicklungsgebiet eine natürliche Grenze setzt. Im Osten tut dies der Biregghügel, im Westen sind es die Ausläufer des Pilatus. Luzern Süd, so liest man an anderer Stelle, werde ein «modernes, CO2-neutrales und zusammenhängendes Zentrum mit starker Identität». Das ist vorläufig eher Zukunftswunsch als Realität. Noch ist Luzern Süd eine disperse Stadtlandschaft aus Autohäusern und Einkaufszentren, Wohninseln und Verkehrsschneisen, Landwirtschafts- und Militärbauten. Ein typisches Schweizer Agglomerationsgebiet also, allerdings mit untypisch rasanter Entwicklung. Vieles ist neu, und es wird weitergebaut, dass einem schwindlig werden kann. In den nächsten Jahren sollen hier Wohn- und Arbeitsplätze für 10 000 bis 15 000 Menschen entstehen. Das ist beeindruckend und auch ein wenig beängstigend. ###Media_2### ###Media_3### An die Zeit, als es noch Dörfer, Weiler und Felder gab, erinnern die anheimelnden Namen der Neubaugebiete von Luzern Süd. Da gibt es den Mattenhof, den Eichhof und den Schweigho...