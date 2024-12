Redaktion Hochparterre 16.12.2024 15:37

Smart City Projekte ausgezeichnet Mit seinem Award will das Smart City Hub Switzerland die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch fördern, um innovative Smart-City-Projekte sichtbar zu machen und Synergien zu nutzen. 16.12.2024 15:37

Am 13. Dezember 2024 verlieh der Verband Smart City Hub Switzerland erstmals die Smart City Hub Awards. Aus 20 Eingaben wurden drei Gewinnerprojekte in den Kategorien Newcomer, Innovation und Smart Citizen Services ausgezeichnet. Die prämierten Projekte setzen innovative Akzente in der Digitalisierung und könnten als Blaupausen für andere Regionen dienen. Ausser in der Kategorie Newcomer waren nur Projekte der Verbandsmitglieder, zu denen zwei Dutzend Städte sowie Swisscom und Die Schweizerische Post gehören, zur Eingabe zugelassen. In der Kategorie Newcomer wurde das Projekt «Smartes Appenzellerland» des gleichnamigen Vereins ausgezeichnet. Der Fokus liegt auf der Förderung der Digitalisierung im ländlichen Raum durch Internet-of-Things-Plattformen und Bildungsinitiativen. Besonders bemerkenswert ist die enge Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren, um smarte Technologien an die Bedürfnisse der Region anzupassen. Die Stadt Winterthur überzeugte in der Kategorie Innovation mit der Einführung generativer KI-Tools in der Verwaltung. Anwendungen wie «WintiGPT» oder «Winti TextMate» sollen Verwaltungsprozesse effizienter gestalten und dabei ethische sowie datenschutzrechtliche Standards einhalten. Ein Vorbildprojekt für den Umgang mit KI in öffentlichen Institutionen. In der Kategorie Smart Citizen Services gewann das Zürcher Projekt ZüriACT, das die Barrierefreiheit in der Stadt durch Citizen-Science-Ansätze und innovative Datenerhebung verbessern will. Betroffene wurden direkt in die Datenerfassung eingebunden, um reale Hindernisse zu identifizieren und die Stadtplanung barrierefreier zu gestalten. Die Gewinnerprojekte verdeutlichen, wie unterschiedlich Ansätze zur Digitalisierung sein können – und zeigen gleichzeitig, wie entscheidend die Anpassung an lokale Bedürfnisse und Gegebenheiten ist. Der Verband will mit dem Preis weitere Städte und Gemeinden dazu motiv...