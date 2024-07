Das Bundesamt für Wohnen lädt gemeinsam mit der Stadt Fribourg zu den Schweizer Wohntagen.

Die Schweizer Wohntage sind ein nationaler Anlass rund ums Thema Wohnen. Dieses Jahr finden sie vom 6. bis 24. November in Fribourg statt und befassen sich mit generationengerechten Wohn- und Lebensräumen.

Vom 6. bis 24. November 2024 ist das Bundesamt für Wohnungswesen BWO zusammen mit der Stadt Freiburg Gastgeber der Schweizer Wohntage. Das diesjährige Thema lautet: «Generationengerechte Wohn- und Lebensräume gestalten». Dazu findet eine zweisprachigen Fachtagung an, zu der man sich seit heute anmelden kann. Daneben stehen ein Symposium zur Transformation von Büros in Wohnungen, ein Kinoabend und weitere Anlässe auf dem Programm.Über die ganze Zeit ist die Ausstellung «Wohnen im Zwischenraum. Vom Zweck zur Nutzung» zu sehen, die von Naïri Arzoumanian und Daphné Bengoa in Zusammenarbeit mit Simon Durand und La Ressourcerie (Freiburg) konzipiert wird. Zudem präsentiert die Age-Stiftung den «Age Report V», ein Standardwerk für alle, die sich mit Wohnen im Alter befassen....