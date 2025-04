Aus fachlicher Sicht überwiegen die Vorteile von Tempo 30 klar. Fotos: Kanton Luzern

Schweizer Städte für Tempo 30, Bund und Kantone dagegen Eine Umfrage der Städtekonferenz Mobilität zeigt grosse Zustimmung für Tempo 30 durch die Betroffenen. Kantone wie Luzern und Zürich und der Bund wollen die Temporeduktion einschränken. 14.04.2025 14:48

Eine Studie von gfs.bern im Auftrag der Städtekonferenz Mobilität zeigt, dass die städtische Verkehrspolitik im Einklang mit den Bedürfnissen der Bewohnenden steht: Eine Mehrheit der Befragten ist mit der Verkehrssituation zufrieden, befürwortet allerdings mehr Platz für Menschen zu Fuss und auf dem Velo, mehr öV und verkehrsfreie Räume. Anwohnerinnen und Anwohnern von Strassen mit Tempo 20 oder 30 sind zufriedener mit dem Temporegime als solche an Tempo 50-Strassen. 63 Prozent der Befragten sind mit der Verkehrssituation eher bis sehr zufrieden, wobei das gute Netz und die hohe Qualität des ÖV Hauptgründe für die Zufriedenheit sind. Für Kritik hingegen sorgen am häufigsten überlastete Verkehrsinfrastrukturen und Staus. Während den Stosszeiten sind die Befragten in den meisten Städten mehrheitlich unzufrieden mit der Verkehrssituation (55 Prozent sehr/eher unzufrieden). Tiefe Geschwindigkeiten im Stadtverkehr stossen auf grosse Zustimmung: Knapp 80 Prozent der Befragten, die an Strassen mit Tempo 30 oder an einer Begegnungszone (Tempo 20) wohnen, erachten die geltende Geschwindigkeit als gerade richtig. An Tempo-50-Strassen hingegen wünscht sich ein Drittel bis die Hälfte der Befragten eine Temporeduktion. Bundesrat Albert Rösti behauptete unlängst das Gegenteil und setzte so die Bevölkerung ausserhalb der Städte mit den Direktbetroffenen gleich. Für Esther Keller, Regierungsrätin von Basel-Stadt und Präsidentin der Städtekonferenz Mobilität, zeigen die Resultate, dass die Städte mit ihrer Verkehrspolitik auf dem richtigen Weg sind: «Die Stadtbevölkerung wünscht sich, dass Strassenräume weiter in Lebensräume transformiert werden. Die Städte begegnen diesem Bedürfnis, indem sie mehr Grünraum, tiefere Geschwindigkeiten und bessere Bedingungen für Velo- und Fussverkehr schaffen. Die Städtekonferenz Mobilität wird sich deshalb auf nationaler Ebene ve...