Automatisierte Wagen hätten Güter unterirdisch durch die Schweiz transportiert (Skizze: zVg Cargo sous terrain AG).

Schicht im Schacht bei Cargo Sous Terrain Keine Tunnellogistik für die Schweiz: das visionäre Projekt Cargo Sous Terrain gibt auf. 08.09.2025 10:11

Cargo Sous Terrain (CST) wollte die Logistik unter den Boden verlegen. An punktuellen Hubs wären Güter von LKW und Bahn auf automatische Wagen umgeladen worden, welche sie in eigens angelegten Tunnels durch die Schweiz transportiert hätten. Das visionäre Logistiksystem hätte die Strassen entlasten sollen. Wie das Unternehmen heute bekannt gab, sei eine betriebswirtschaftliche Umsetzung rechtlich nicht möglich und der politische Wille für eine staatlich Finanzierung nicht vorhanden. Die Cargo sous terrain AG werde sich deswegen auf Beratung reduzieren und Stellen abbauen. ###Media_2###...