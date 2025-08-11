Das ‹Raumkonzept Schweiz 2050› will nicht mehr von Verdichtung sprechen. Stattfinden wird sie trotzdem. Wir machen einige Rechenübungen und laden zum Diskurs.

Das erste ‹Raumkonzept Schweiz› erschien 2012. Aus den Zeilen der orangefarbenen Publikation sprach eine gewisse Dringlichkeit. Bereits das Vorwort, verfasst von der damaligen Bundespräsidentin Eveline Widmer-Schlumpf, kam ohne Umwege zur Sache: «Lebten 1950 noch rund 4,7 Millionen Menschen in unserem Land, sind es heute acht Millionen», hiess es dort. «Alle Prognosen gehen von einem weiteren Wachstum von Bevölkerung und Beschäftigten aus. Die 10-Millionen-Schweiz ist nicht mehr bloss ein Szenario, sondern wird zunehmend Realität. Der Boden hingegen ist begrenzt und nicht vermehrbar.» Die Einsicht, dass dieser Herausforderung mit den tradierten Instrumenten von Zonenplänen und Bauordnungen allein nicht beizukommen ist, bildete die Ausgangslage des Raumkonzepts: Angesichts einer stetig wachsenden Schweiz machte es sich das Büchlein zur Aufgabe, übergeordnete raumplanerische Zielbilder zu formulieren, die von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden gemeinsam getragen wurden. Am Widmer-Schlumpfs klarsichtigem Befund hat sich in den vergangenen 13 Jahren nichts geändert, nur dass heute bereits neun Millionen Menschen in der Schweiz leben. Die Wachstumsprognosen des Bundesamts für Statistik zeigen unvermindert nach oben: Bis 2055 wird die Bevölkerung gemäss mittlerem, also plausibelstem Szenario um 15 Prozent auf 10,47 Millionen Personen anwachsen. Wie und wo sollen diese Menschen leben und arbeiten? Die Frage hat nichts von ihrer Dringlichkeit verloren, im Gegenteil. Seltsam nur, dass im überarbeiteten Raumkonzept, das Anfang 2025 zur öffentlichen Konsultation aufgelegt wurde und 2026 verabschiedet werden soll (siehe ‹Lautsprecher›, Hochparterre 3/25), kaum noch etwas von dieser Dringlichkeit zu spüren ist. Verbannte Begriffe Einen Begriff wie ‹10-Millionen-Schweiz› beispielsweise sucht man auf den 94 Seiten des neuen ‹Raumkonzepts Schweiz...