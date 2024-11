Das Entwicklungsleitbild steht – was macht es richtig, wo gibt es Verbesserungsbedarf?

Redaktion Hochparterre 13.11.2024 14:41

Das Stadtplanungsamt hat in einem partizipativen Charrette-Verfahren das Leitbild für die zukünftige Entwicklung um den Bahnhof Thun erarbeitet. Nun soll es zügig voran gehen: Die nächsten Schritte sind bereits in Planung. Aus diesem Grund möchte das Architektur | Forum | Thun über den Planungsstand informieren, gemeinsam an einem «Runden Tisch» diskutieren und sich mit den wichtigsten Fragen für die weitere Entwicklung auseinandersetzen. Ziel des Abends ist eine fachliche Diskussion über den Prozess und die städtebauliche Entwicklung. Am Runden Tisch nehmen ausgewählte Personen teil, aber auch das Publikum wird zum Mitdiskutieren eingeladen. Als Diskussionsgrundlage dienen das Modell und die Pläne des Projekts «Junges Ufer» aus dem Charrette-Verfahren.

Stadtarchitekt Florian Kühne eröffnet den Abend mit einem Kurzbeitrag, in dem er über den aktuellen Planungsstand sowie weitere Schritte informiert. Danach übernimmt Joris Jehle (Hochparterre) die Moderation des Runden Tischs. Nach der Veranstaltung kann die Diskussion beim Apéro fortgeführt werden.

Teilnehmende

Regina Steiner, Landschaftsarchitektin Thun

Lea Schütz, UND Generationentandem

Regula Iseli, Professorin ZHAW Städtebau

Anna Suter, Architektin Bern, FBA Thun

Heinz Brügger, Architekt Thun

Hanswalter Graf, Künstler Thun

Peter Oester, TIL / VCS

Florian Kühne, Stadtarchitekt Thun



Moderation: Joris Jehle, Redaktor Hochparterre