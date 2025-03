Roman Mayer wird neu Direktor des Bundesamts für Raumentwicklung (ARE). Fotos: zvg

Der Bundesrat hat Roman Mayer die Leitung des Bundesamts für Raumentwicklung (ARE) übertragen. Der Jurist tritt damit die Nachfolge von Maria Lezzi an.

Er wird das Gesicht der Schweiz massgeblich mitgestalten. Der Jurist Roman Mayer wird neu Direktor des Bundesamts für Raumentwicklung (ARE). Der Bundesrat hat dies an seiner Sitzung am Freitag mitgeteilt. Der 51-jährige Nidwaldner ist seit Mai 2016 Vizedirektor im Bundesamt für Energie (BFE). Nach seiner Ausbildung an den Universitäten Freiburg und Le Havre (F) erwarb er das Nidwaldner Anwaltspatent. Er arbeitete in den Verwaltungen der Kantone Luzern, Basel-Landschaft und Bern. Als Vizedirektor und Leiter der Abteilung Recht und Sachplanung ist Roman Mayer seit Mai 2016 Mitglied der Geschäftsleitung des Bundesamts für Energie.

Der Bundesrat habe mit Roman Mayer eine ebenso qualifizierte wie profilierte Persönlichkeit für den Posten gewählt, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag: «Durch seine bisherige Tätigkeit als Vizedirektor beim BFE sowie seine fundierten Kenntnisse in der Gesetzgebung, der Sachplanung und der Führung komplexer Bewilligungsverfahren ist er bestens mit den administrativen und politischen Abläufen vertraut.»

Roman Mayer tritt am 1. Oktober 2025 die Nachfolge von Maria Lezzi an, die das ARE seit 2009 leitet. Sie wird per Ende September in den Ruhestand treten.