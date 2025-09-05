Tempo 30 führt nachweislich zu weniger Lärm, mehr Sicherheit und mehr Aufenthaltsqualität.

Regiert Rösti per Verordnung? Bundesrat und ehemaliger Präsident von «Auto Schweiz» Rösti schränkt per Verordnung Tempo 30 auf Hauptstrassen ein. 05.09.2025 09:32

Am Mittwoch sorgte die Revision der «Signalisations- und Lärmschutzverordnung» durch Verkehrsminister Rösti für Aufregung. Soll Tempo 30 auf «verkehrsorientierten» Strassen eingeführt werden, muss nachgewiesen werden, dass die Massnahme nicht zu unerwünschtem Ausweichverkehr auf Nebenstrassen führt. Vor allem links-grüne Verbände wie der VCS oder der Städteverband befürchten eine starke Einschränkung von Tempo 30 in Ortskernen, das für Ruhe, Sicherheit und Aufenthaltsqualität sorgen soll. Für Tempo 30 und die Gemeindeautonomie spricht sich jedoch auch der bürgerlich gefärbte Gemeindeverband aus. Die Revision geht auf eine Motion des Luzerner FDP-Nationalrats Schilliger zurück. Sie ist also demokratisch durch die bürgerliche Mehrheit im Parlament legitimiert. Linke sehen die Anpassung jedoch in einer Linie mit den Verordnungen zum Abschuss von Wölfen, die Rösti gegen den Volksentscheid vornahm, und zur Senkung der Serafe-Gebühren. Gegen Verordnungen kann kein Referendum ergriffen werden. Weitere anti-demokratische Tendenzen werden dem Bundesrat in Bezug auf die «Beschönigung» der Biodiversitätsberichte vor einem Jahr unterstellt sowie in Bezug auf die Ablehnung der sechs Autobahnprojekte, von welchen Rösti drei neu aufrollen möchte – gegen den Volksentscheid. Dies entspricht der Forderung von «Auto Schweiz», wie der Blick kurz nach der Abstimmung schrieb. Vor seiner Wahl in den Bundesrat präsidierte Albert Rösti die Vereinigung der Auto-Importeure. Interessant an der Debatte ist vor allem, dass die «links-grüne» Haltung für Tempo 30 wissenschaftlich unterbaut – auch durchs BAFU – und flächendeckend durch Fachleute gestützt wird. Tempo 30 führt kaum zu Einschränkungen im Verkehr, vermindert jedoch die Lärmimmissionen und verbessert Sicherheit und Aufenthaltsqualität. Davon profitieren nicht nur Anwohnende, sondern auc...