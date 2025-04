So soll das Ypsilon über der Letten-Badi aussehen (Visualisierung ASTRA).

In den 1950ern geplant, in den 70ern und 80ern in Teilen gebaut, sollte das Zürcher «Expressstrassen-Y» die Autobahnen aus Westen, Norden und Osten im Herzen Zürichs verbinden. Die Pläne wurden aufgrund von Protesten eingefroren. Nun liegen Hochparterre Berichte und Pläne vor, die aufzeigen, dass Bundesrat und ehemaliger Autolobbyist Rösti das Autobahndreieck vervollständigen will.

Die Vorbereitungsarbeiten für das Zürcher Expressstrassen-Ypsilon scheinen auf Hochtouren zu laufen – die Bauarbeiten sind bereits im Gange. Die Behörden behaupten, dass der Tunnel unter dem Hauptbahnhof derzeit zum Velotunnel ausgebaut wird. Die Pläne weisen jedoch darauf hin, dass der Ausbau auf eine Autonutzung abzielt. Gleichzeitig wird auch das Platzspitzwehr saniert, das den Wasserstand des Zürichsees reguliert. Im Zuge der Sanierungsarbeiten des Stauwehrs werden jedoch auch die ersten Fundamente für die künftige Hochstrasse gelegt. Unser Leser:innenreporter hat den Bundesrat bei der Baustellenvisite festgehalten. Dass der zuständige Bundesrat gegen den Willen der Bevölkerung handelt, ist seit der Abschussfreigabe des Wolfes und den verfälschten Berichten zu Biodiversität und Mobilität bekannt. In linken Kreisen wird der ehemalige Erdöllobbyist inzwischen «Ölbert» Rösti genannt, als Anspielung auf seine Vergangenheit als Erdöllobbyist. Es erstaunt demnach nicht, dass er ein vor 50 Jahren nur halbherzig gestopptes Projekt nun vervollständigen will.

Warum besucht der Bundesrat die Baustelle am Platzspitzwehr? (Foto Leser:innenreporter, 20. März 2025).

1974 wurde der erste Teil der Sihlhochstrasse eröffnet – unangekündigt und im kleinen Rahmen, weil die Behörden Angst vor Protesten hatten. Sie wurde nie fertiggebaut. Die vollständige Hochstrasse hätte den Verkehr über die Sihl, unter dem Hauptbahnhof hindurch und zu einem neuen Autobahndreieck über dem heute beliebten Flussbad «Oberer Letten» geführt. Das Dreieck hätte die Autobahnen von Norden, Westen und Osten im Herzen Zürichs verbunden.

Ausschnitt der urspünglichen Pläne.

Die Planung und Vorbereitung eines Projekts dieser Grössenordnung braucht eine lange Vorlaufzeit. Unklar bleibt deswegen, ob die Vervollständigung des Dreiecks erst von Bundesrat Rösti geplant wurde, oder bereits seit den 1980ern vorgesehen war. Der Milchbucktunnel war integraler Bestandteil des Autobahnprojekts. Wären die Proteste der 1970er ernstgenommen worden, hätte er gar nie gebaut werden dürfen. Fertiggestellt wurde er jedoch erst 1985. Auch die Einhausung in Schwamendingen (mehr dazu in unserer Maiausgabe) kann als Fortschreibung desselben Projekts gelesen werden. Wäre die Komplettierung des Dreiecks nicht geplant gewesen, hätte die Autobahn einfach zur Kantonsstrasse deklassiert und quartierverträglich umgestaltet werden können, um das Lärmproblem Schwamendingens zu lösen. Der Betonsarkophag zementiert die Existenz der Stadtautobahn für weitere 100 Jahre. Das Projekt kann folglich als Vorbereitungsarbeit für das Ypsilon gesehen werden. Der Ueberlandpark war offenbar Inspiration für das Ypsilon: In den Berichten wird eine mögliche Einhausung und Dachgestaltung mit Ruderalflächen genannt. Es wird sich zeigen, ob dies auch für Bundesrat Rösti ein Schritt zu weit war.