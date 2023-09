Dagegen wird rekurriert: Die geplante Überbauung des Welti-Furrer-Areals mit drei identischen Steinquadern entlang der Pfingstweidstrasse.

«Rekurs richtig und wichtig» Welti-Furrer macht mit einem grossen Plakat Stimmung gegen die Hamasil-Stiftung. Diese hat gegen die geplante Überbauung des Welti-Furrer-Areals Rekurs eingelegt – und lässt sich vom Plakat nicht beeindrucken. 12.09.2023 17:07

Wie «20 Minuten» und später der «Tages-Anzeiger» berichten, hat das Transport-Unternehmen Welti-Furrer heute ein riesiges Plakat an die Fassade ihres Parkhauses in Zürich West gehängt. Darauf zu lesen:«Hamasil verhindert hier Wohnungen für CHF 1000.-». Welti-Furrer will auf dem gleichnamigen Firmenareal an der Pfingstweidstrasse Neubauten realisieren: Der bereits bestehende Büroquader «Prime 2» aus der Feder von Architekt Max Dudler soll mit zwei weiteren, architektonisch identischen Bauten («Prime 1» und «Prime 3») ergänzt werden. Abgerissen würden zu diesem Zweck das bestehende Parkhaus und das Lagerhaus an der Hardbrücke sowie das beliebte Gewerbehaus am westlichen Ende des Welti-Furrer-Areals. Die Hamasil Stiftung, die auf der anderen Strassenseite Grundstücke besitzt, hat gegen die geplante Überbauung Rekurs eingelegt: Die beiden geplanten Gebäude seien überdimensioniert und städtebaulich wie architektonisch mangelhaft. Hochparterre publizierte im April 2023 ein Themenheft mit einem Alternativvorschlag, der die bestehenden Bauten stehen lässt, zeitgemäss umnutzt, mit einem Wohnhochhaus ergänzt und in eine grüne Stadtlandschaft einbettet. Die Vorschläge der Arbeitsgruppe «Blühende Pfingstweide» sind hier zu sehen und nachzulesen. Michael Sorg, Kommunikationsberater der Hamasil-Stiftung, zeigt sich vom Plakat wenig beeindruckt. Gegenüber «20 Minuten» bezeichnet er das Vorgehen von Welti-Furrer als «interessant». Es zeuge von Nervosität, wenn ein so grosser Konzern frontal und öffentlich eine Stiftung wie Hamasil angreife, sagt er. Hamasil verhindere keine Wohnung. Man wolle mit dem Widerstand gegen das Renditeprojekt den Bau von Wohnungen für Familien, ältere Menschen oder WGs ermöglichen, die es in Zürich-West dringend brauche. Für Sorg ist klar, dass der überwiegende Teil der Wohnungen als «Business...