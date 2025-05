Das Raumkonzept soll die räumliche Entwicklung steuern.

Andreas Rupf 11.05.2025 12:39

Raumkonzept 2050: Die Reaktionen aus der Fachwelt Die öffentliche Konsultation des Raumkonzepts ist abgeschlossen. Andreas Rupf hat die Reaktionen der Fachverbände gesammelt. 11.05.2025 12:39

Die Konsultation zum überarbeiteten Raumkonzept Schweiz 2050 ist abgeschlossen. Zahlreiche Organisationen und Fachverbände haben sich mit fundierten Stellungnahmen eingebracht. Es ist erfreulich, Ihre Beiträge zu lesen. Die Menge der publizierten Stellungnahmen zeigt ein klares Engagement für eine zukunftsfähige Raumentwicklung der Schweiz. Das Raumkonzept ist ein gemeinsames Werk aller drei Staatsebenen: den Städten und Gemeinden, den Kantonen und dem Bund. Damit es effektive Wirkung entfalten kann, müssen wir das Konzept stärken und überarbeiten. Die öffentliche Konsultation hat gezeigt: Es besteht grosser Konsens über zentrale Herausforderungen – von Klimawandel über soziale Gerechtigkeit bis hin zur Rolle der Gemeinden. Gleichzeitig wurden Lücken deutlich, insbesondere bei der Verbindlichkeit, der Integration sektoraler Politiken und der sozialen Kohäsion. Die zahlreichen Stellungnahmen liefern jedoch nicht nur Kritik, sondern auch fundierte Vorschläge: für eine klare Nachhaltigkeitsstrategie, eine gerechte Transformation, eine gezielte Förderung der Zusammenarbeit über Raumtypen hinweg – und nicht zuletzt für eine stärkere Mitgestaltung vor Ort. Es liegt nun in der Hand der Trägerschaft, diesen wertvollen Input zu integrieren und ein Raumkonzept zu schaffen, das ambitioniert, umsetzungsorientiert und inklusiv ist. Damit es nicht nur Orientierung gibt, sondern Vertrauen schafft und Wirkung entfaltet. ###Media_2### Was fehlt im Raumkonzept Schweiz 2050? In den Stellungnahmen werden die folgenden zentralen Punkte kritisiert. 1. Verbindlichkeit und Umsetzbarkeit Der Entwurf bleibt auf der Ebene eines Zielpapiers ohne klare Strategie. Es fehlen konkrete Massnahmen und Umsetzungsinstrumente. Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten sind nicht geklärt. Forderung nach verbindlicheren Aussagen und Mechanismen. Es fehlt an strategisch weiterentwickelten ...