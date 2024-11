Das Bundeshaus während den «Orange Days» 2023.

Nicht nur das Gesicht der USA ist wieder orange – auch historische Fassaden in der Schweiz leuchten am 25. November in der Signalfarbe.

Die Intervention trägt Delikte in den öffentlichen Raum, die mehrheitlich hinter den Fassaden, gar in den eigenen vier Wänden, stattfinden. Gewalt gegen Frauen ist noch immer alltäglich. Was verharmlosend als «Häusliche Gewalt» bezeichnet wird, betrifft jährlich mindestens 11 000 Personen, die Strafanzeige leisten. Die Dunkelziffer ist jedoch um vieles höher. Ein Hinweis darauf sind die rund 50 000 Beratungen, die jährlich durch Opferhilfestellen durchgeführt werden. Über 70 Prozent der Fälle betreffen Frauen. Dass der noch mächtigste Staat der Welt bald von vier Personen regiert wird, die für die Ausübung oder Tolerierung von Gewalt gegen Frauen* angeklagt oder verurteilt wurden, ist schockierend.

Mahnwache für Gewaltbetroffene in Schaffhausen 2023.

Die orangen Fassaden leuchten im Rahmen der «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» oder auch «Orange Days», die am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, starten und am Tag der Menschenrechte, dem 10. Dezember, endet. Mit der Verknüpfung der beiden Erinnerungstage wird deutlich gemacht, dass Frauenrechte auch Menschenrechte sind. Die 16 Tage sind vollgepackt mit Veranstaltungen wie Diskussionspodien, Referaten, Ausstellungen, Kundgebungen und Demonstrationen.

In der Schweiz sind es folgende Gebäude, die 2024 in der Signalfarbe erscheinen: