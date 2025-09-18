Der Streit um Tempo 30 tobt.

Opposition gegen Tempo 50 In Zürich regt sich Widerstand gegen die Tempo 50-Pläne von Kanton und Bund. 18.09.2025 11:28

Am 22. September rufen diverse Verbände zur Velodemo auf, um gegen die Verordnungsrevision des Bundesrats und die «Mobilitätsinitiative» der SVP zu protestieren, welche die Einführung von Tempo 30 erschweren soll. Zudem hat der Zürcher Stadtrat angekündigt, vor Bundesgericht in Bezug auf die «ÖV-Initiative» Beschwerde gegen den Kanton einzureichen. Die Beschwerde richtet sich einerseits gegen eine unterlassene Vernehmlassung bei den von der betroffenen Gemeinden, obwohl diese gemäss Kantonsverfassung vorgeschrieben ist. Andererseits moniert sie, dass der Gegenvorschlag gegen Bundesrecht verstosse, weil Mehrkosten für die bundesrechtlich geforderten Lärmschutzmassnahmen durch die Strasseneigentümer – meist die Gemeinden – getragen werden müssten. Viele könnten aufgrund der hohen Kosten auf Verkehrsberuhigungsprojekte verzichten. Die Gräben im Ringen um verkehrsberuhigte Strassen liegen zwischen Stadt und Land und politisch zwischen Links und Rechts. Doch nicht nur: Am eigenen Wohnort wird Tempo 30 auch auf dem Land und in konservativeren Kreisen begrüsst, während es entlang des eigenen Fahrwegs verpönt ist, wie eine Umfrage des Städteverbands zeigte. Sogar der bürgerlich geprägte Gemeindeverband stellt sich gegen die Verordnung von Bundesrat Rösti, weil sie die Gemeindeautonomie beschränkt....