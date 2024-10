Das Konzept der Nexpo: Orte überall und Routen durchs ganze Land.

29.10.2024

Die Nexpo, die von den zehn grössten Schweizer Städten lancierte Initiative für die nächste Landesausstellung, sucht ein neues Kuratorium und will damit die Selektion des Bundes für sich entscheiden. Das neue Team soll auf den bisherigen Arbeiten aufbauen und das inhaltliche Konzept der Nexpo bis zur Bewerbung weiterentwickeln, schreibt der Verein heute in einer Pressemitteilung. Im Zentrum steht eine Landesausstellung, die erstmals in der ganzen Schweiz stattfinden soll. Das Mandat wird heute öffentlich ausgeschrieben. In der ersten Phase entwickelte Juri Steiner, heute Direktor des Musée cantonal des Beaux-Arts in Lausanne, die Idee einer schweizweiten Landesausstellung namens Nexpo. In der zweiten Phase zeigten sich die beiden Ausstellungsmacher Fredi Fischli und Niels Olsen verantwortlich für die Weiterentwicklung dieser Nexpo-Idee, die in einer dritten Phase von einem Kreativteam rund um Sibylle Lichtensteiger zu einem Grundkonzept konkretisiert wurde. Um das Konzept inhaltlich zu finalisieren, wird die Ausschreibung für das Kuratorium heute auf der Beschaffungsplattform simap publiziert. Zeitgleich wird das Mandat für die vom Bund geforderten Machbarkeitsabklärungen ausgeschrieben. Die Zusammenarbeit mit den neuen Teams soll ab März 2025 starten. Ende 2026 wird der Bund sich zur Finanzierung äussern, sowie im Anschluss eine Auswahl zwischen den eingereichten Projekten treffen....