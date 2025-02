Nexpo mit neuem Kuratorium Der Szenograf Xavier Bellprat, die Leiterin des Stapferhauses Sibylle Lichtensteiger und den Event-Spezialist Daniel Cordey sollen die nächste Landesausstellung kuratieren. 25.02.2025 11:55

Die von den zehn grössten Schweizer Städten lancierte Initiative für die nächste Landesausstellung ernennt ein neues Kuratorium rund um den Szenografen Xavier Bellprat, die langjährige Leiterin des Stapferhauses Sibylle Lichtensteiger und den Event-Spezialisten Daniel Cordey. «Nexpo ist überzeugt, mit diesem hochkarätigen Kreativteam und dem schweizweiten, partizipativen sowie nachhaltigen Konzept die Selektion des Bundes für sich entscheiden zu können», schreibt die Initiative in einer Pressemitteilung. Im Zentrum stehe dabei eine Landesausstellung, die erstmals schweizweit, in Städten und Bergen sowie in allen vier Sprachregionen, stattfinden wird. Das neue Kuratorium könne auf umfassenden Vorarbeiten aufbauen. Die Projektskizze wurde von Juri Steiner, heute Direktor des Musée cantonal des Beaux-Arts in Lausanne, erstellt, und durch die Kuratoren Fredi Fischli und Niels Olsen weiterentwickelt. Neben dem Kuratorium wurde auch das Mandat für die Durchführung von Machbarkeitsabklärungen, basierend auf den vom Bund im 2023 veröffentlichten Rahmenbedingungen, vergeben. Bei diesem Mandat erhielt die gemeinsam mit den Firmen reflecta und Lang Consult/ProTouchGlobal eingereichte Bewerbung des Beratungsunternehmens EBP Schweiz den Zuschlag....