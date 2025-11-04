Also doch: Neuer Anlauf für NEXPO & X27 Trotz unsicherer Finanzierung: Die schweizweite Expo-Initiative NEXPO und ihre Partnerinitiative X27 haben entschieden, das Projekt für eine nächste Landesausstellung fortzuführen. 04.11.2025 15:10

Noch im Juni hatte der Bundesrat mitgeteilt, dass er eine nächste Landesausstellung finanziell nicht unterstützen wolle. Das Entlastungspaket des Bundes und die angespannte Finanzlage lasse dies nicht zu. Gleichzeitig startete der Bundesrat jedoch auch eine Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Förderung von Landesausstellungen (LaFG). Diese Vernehmlassung fiel nun zugunsten der Landesausstellung aus. Dies teilten die Initiativen NEXPO und X27 am Dienstag in einer Mitteilung mit. So kritisiere etwa die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK), dass der Bundesrat auf eine finanzielle Unterstützung einer Landesausstellung verzichten wolle. Eine Mehrheit der Kantone verlangt, dass der Bund 50 Prozent der Kosten übernimmt. An einer Sitzung am Freitag haben NEXPO und X27 sowie Vertretungen der zehn grössten Schweizer Städte beschlossen, «das Projekt ohne Wenn und Aber fortzuführen», heisst es weiter. Die kreativen Inhalte, die als Basis für die Bewerbung dienen, sollen somit weiterentwickelt werden. Zusammen mit der «Parlamentarischen Gruppe Landessausstellung» und den anderen Initiativen wolle man darauf hinwirken, dass der Bundesrat die Rückmeldungen aus der Vernehmlassung in den Gesetzesentwurf integriert und den weiteren Fahrplan für eine Durchführung der Expo Anfang der 2030er-Jahre mit hälftiger Finanzierung durch den Bund aufzeigt....