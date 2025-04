Redaktion Hochparterre 16.04.2025 17:15

Anlass Migration und Immobilienmarkt Am CUREM-Anlass diskutieren Experten die Rolle der Migration im Schweizer Immobilienmarkt. 16.04.2025 17:15

Das Forschungs- und Lehrinstitut «Center for Urban and Real Estate Management CUREM» der Universität Zürich organisiert jährlich einen Anlass mit meist renommierten Sprechenden. In diesem Jahr widmet sich das CUREM dem Einfluss der Migration auf den Schweizer Immobilienmarkt. Sinkende Geburtenraten und eine alternde Gesellschaft stellen viele Industrieländer vor strukturelle Herausforderungen. Eine positive Netto-Immigration war in den letzten Jahren entscheidend für die Entwicklung des Schweizer Immobilienmarkts. Die ausschliesslich männlichen Experten äussern sich zu den erwarteten globalen Migrationsströmen und deren Auswirkungen auf die Schweiz sowie mögliche politische Diskussionen. Programm Begrüssung Alice Hollenstein, Co-Geschäftsführerin, CUREM – Universität Zürich Markt und Migration: Wie sich die Wohnraumnachfrage in der Schweiz verändert Dr. Robert Weinert, Partner, Head Research, Wüest Partner AG Wachstumschancen – Wachstumsschmerzen Dr. Michael Hermann, Geschäftsführer Sotomo Global Migration Trends and the Consequences for Switzerland Prof. Dr. Paul Collier – Blavatnik School of Government, University of Oxford Zuwanderung klug lenken – mit und ohne Personenfreizügigkeit Prof. Dr. Reiner Eichenberger, Universität Freiburg Verleihung CUREMforschungspreis Sennen Kauz, Head Investments - Real Estate Switzerland, Swiss Life Asset Managers Apéro...