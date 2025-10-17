Die geplanten Erweiterungen des Metalli auf dem Zuger Stadtmodell. Fotos: Bauforum Zug

Metalli Zug: Weiterentwickeln, aber nicht so Das Metalli-Zentrum ist ein Hauptwerk der Schweizer Postmoderne. Im Zug der Zuger Entwicklungsdynamik soll es teilabgebrochen und ergänzt werden. Gegen die Pläne wehrt sich das Bauforum Zug. 17.10.2025 10:45

Das Einkaufszentrum Metalli in Zug, gebaut in den 1990ern, steht mitten in der Stadt an bester Passantenlage nahe dem Bahnhof. Dank Arealbonus wäre heute viel mehr Ausnutzung erlaubt als heute vorhanden. Seit einigen Jahren verfolgt die Eigentümerin Zug Estates AG daher den Plan, das Metalli aus- und umzubauen. Dazu gab es einen städtebaulichen Wettbewerb. Das Siegerprojekt sieht vor, einen neuen Platz mitten ins Einkaufszentrum zu legen und dafür einen Teil des bestehenden Ensembles abzubrechen (Hochparterre berichtete). Das Bauforum Zug kritisiert die Umbaupläne. Der Längstrakt entlang der Bahnhofstrasse soll gemäss den Planungen von einem grossen Platz unterbrochen werden. Damit würde jener seine prägende Wirkung für das Stadtbild verlieren und der Zusammenhang der Anlage zerstört. Der ursprüngliche Entwurf von Hafner und Wiederkehr damit also verwässert. Das Bauforum nennt den Platz eine «Fläche, die keinerlei Anschluss an die Umgebung bietet und in eine städtebauliche Sackgasse mündet, nämlich an die Ladenfront einer Passage». Die Begründung für den brachialen Eingriff ist die bessere Anbindung an den Bahnhof. Dieser Teil der Planung ist ein Überbleibsel aus einen früheren Projektstadium, als gegenüber, zwischen Baarerstrasse und Bahnhof, auch eine neue Bebauung vorgesehen war, die aktuell jedoch sistiert ist. Kritisiert wird auch die Setzung eines Hochhauses auf den heutigen Platz am nördlichen Ende der Passage und die Verkleinerung des Platzes im Süden. «Abbruch weder nachhaltig noch sinnvoll» Das Bauforum stellt sich ausdrücklich nicht gegen eine Weiterentwicklung des Metalli. «Der Abbruch von 35-jährigem Baubestand ist weder nachhaltig noch sinnvoll», so das Bauforum. Massvolle Verdichtung, Aufstockung und Transformation sollten weiterhin möglich sein, doch nicht so. In Kritik gerät auch das Verfahren...