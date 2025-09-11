Der Tages-Anzeiger meldet, dass in der Stadt Zürich die Zahl der Parkplätze zunimmt, während die Anzahl Autos rückläufig ist.

Ende September stimmt die Stadt Zürich über eine Erhöhung der öffentlichen Parkkartengebühren auf rund das Doppelte und abgestuft nach Gewicht ab. Der Tages-Anzeiger hat Daten der Stadtverwaltung zur Parkierung von Autos ausgewertet. 2024 hat die Anzahl zugelassener Autos in der Stadt Zürich um fast 3900 abgenommen – die Zahl der Parkplätze hingegen um rund 5000 zugenommen. Zwar wurden 1000 öffentliche Parkplätze aufgehoben, jedoch 6000 private erstellt. Nicht, weil Bedarf bestünde, sondern weil das Baugesetz private Tiefgaragen vorschreibt. Die Gesetzgebung hinkt der realen Entwicklung also hinterher. Der Tages-Anzeiger findet in der Statistik der Stadt Zürich auch Angaben zur autobesitzenden Bevölkerung. So sind zwei Drittel der Autobesitzenden Männer und fast drei Viertel sind über 40 Jahre alt. Von den reichsten Haushalten besitzen 53 Prozent ein Auto, von den ärmsten 30 Prozent....