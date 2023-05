Das geplante «Luxushotel für Rekruten». Auf bisherigen Visualisierungen wie dieser war die Höhe von 25 Metern geschickt kaschiert worden.

Magglinger «Luxuskaserne» wird abgeändert Nach heftigem Widerstand aus Gemeinde, Bevölkerung und Verbänden teilt der Bund mit, das geplante Unterkunfts- und Ausbildungsgebäude für Rekrutinnen und Rekruten werde versetzt und in der Höhe abgestuft. 01.05.2023 10:37

In Magglingen, dem Synonym und Markenzeichen für die Sport-Schweiz, plant das Bundesamt für Bauten und Logistik BBL einen Neubau, genauer ein Unterkunfts- und Ausbildungsgebäude für das Bundesamt für Sport BASPO. Man benötige mehr Platz, um die Spitzensport-Förderung der Armee auszubauen, so die Begründung. Doch die Pläne gerieten in die Kritik. Die Magglinger Baukommission, die Stiftung Landschaftsschutz und ein Teil der Bevölkerung wehrten sich. Das fast 25 Meter hohe und 40 Meter breite Gebäude würde «das Ortsbild unwiderruflich zerstören». Das «Luxushotel für Rekruten» vernichte wertvollen Grünraum und beeinträchtige das bedeutende Naherholungsgebiet. Der zusätzliche Verkehr rund um das Nationale Sportzentrum werde die prekäre Verkehrssituation im Dorf noch verschlimmern, hiess es. Versetzt und abgestuft Nun lenken die Bundesämter offenbar ein. Wie das BASPO Anfang letzter Woche mitteilte, habe man Alternativen geprüft und wolle eine neue Variante verfolgen. Der Neubau soll vom ursprünglich vorgesehenen Standort an einem prominent gelegenen Südhang nach Westen versetzt und die Gebäudehöhe abgestuft werden. «Dieses Vorgehen berücksichtigt in wesentlichen Punkten die Kritik am ursprünglichen Projekt», meint das BASPO. «Die neue Positionierung unterhalb bestehender Gebäude macht eine harmonische Einbettung in das Gelände möglich.» Eine Machbarkeitsstudie soll die Projektänderung abklären, etwa Zugänge, Anordnung des Raumprogramms sowie den architektonischen Ausdruck und die Gestaltung der Gebäudehülle. Anschliessend wolle man die Gemeinde wieder konsultieren. Das Ergebnis der Studie sollte Ende Jahr vorliegen und kommuniziert werden, so das BASPO. ...