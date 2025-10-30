Hier ist einen Tag Platz für Neues, nach 40 Jahren Umweltbüro Pusch. Fotos: kunstspielhaus.org

An der Hottingerstrasse befindet sich seit über 40 Jahren der Sitz von Pusch, einer Organisation, die sich für Umweltbildung einsetzt. Das Gebäude soll nun verkauft werden, und es besteht die Idee, es als gemeinwohlorientierten Kultur- und Umweltort zu erhalten – ein Ort, der Klimabewusstsein, Kunst, Bildung und nachhaltige Gastronomie verbindet. Im Rahmen der Eintagesausstellung ‹Kunstspielhaus› wird am 1. November einen Tag lang über die Zukunft innerstädtischer Kultur diskutiert. Oder wie es die Initiatorin schreibt: «Das Haus meines Grossvaters, seit Jahrzehnten Ort für Umwelt soll verkauft werden. Bevor es zu einem weiteren Büro für Investmentstrategien wird, wollen wir es noch einmal beleben – als Denkraum, als Spiel, zur Sammlung von Ideen und Verbindungen.» Besuchende sind aufgefordert, Ideen mitzubringen, damit die Kernstadt auch in Zukunft allen gehören kann, die das Leben teilen.