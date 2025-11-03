Lesen mit tiun
Kooperationsprogramm Metropolitanraum Zürich: Vierte Ausschreibung.

Der Verein Metropolitanraum Zürich sucht Projekte zu den Themenschwerpunkten «Positives Innovationsklima» und «Intelligente Nutzung knapper Ressourcen für den Wohn- und Siedlungsraum».

Roderick Hönig   03.11.2025 14:05

Der Verein Metropolitanraum Zürich engagiert sich seit 2017 auch für konkrete Projekte, die dem Gesamtraum einen erkennbaren Mehrwert bringen. Das aktuelle Kooperationsprogramm zu den Themenschwerpunkten «Positives Innovationsklima» und «Intelligente Nutzung knapper Ressourcen für den Wohn- und Siedlungsraum» fördert Projekte zu einem der beiden Themen oder solche die beiden Themenschwerpunkte verbinden. Die Projekte müssen für die Mitglieder des Vereins Metropolitanraum Zürich (Kantone, Städte, Gemeinden) in einer partnerschaftlichen und interdisziplinären Weise umsetzbar sein. Angesprochen werden Fachhochschulen, Universitäten, Vereine und Verbände, NGOs, Think Tanks und Unternehmen.

Die früheren Kooperationsprogramme deckten die Themen «Wachstum», «Digitalisierung» und «Demografische Entwicklungen» ab. Das aktuelle Programm basiert auf der Vision 2040/50 und fokussiert auf Stärkung der Innovationskraft sowie Entwicklung neuer Formen des Arbeitens, der Mobilität und der Raum- und Ressourcennutzung.

Ein Teilnahmeantrag kann bis 19.12.2025 gestellt werden.

Hier geht es zur Ausschreibung des Kooperationsprogramm 2025–2028 auf simap.

Hier gibt es mehr generelle Infos zum Programm.

