An der Hauptversammlung des Schweizerischen Verbands der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS) wurde Jean-Michel Germanier heute zum neuen Präsidenten gewählt. Der 57-jährige Walliser tritt die Nachfolge von Jean-Marc Jeanneret an, der in seiner zweiten Amtsperiode als Präsident die Altersgrenze von 65 Jahren erreicht hat und daher statutengemäss nicht mehr für eine dritte Amtsperiode wiedergewählt werden kann.