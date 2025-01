Stadtforscherin Jane Jacobs ging zu Fuss und verstand so, wie Städte funktionieren. Fussverkehr Schweiz tut es ihr nach, in den Jane's Walks Anfang Mai. Bis 7. März werden Vorschläge gesammelt.

Redaktion Hochparterre 29.01.2025 14:53

Jeweils am ersten Wochenende im Mai finden die Jane’s Walks statt, bewegte Gespräche in hunderten von Städten auf der ganzen Welt. Die Veranstaltung wird zu Ehren von Jane Jacobs organisiert, einer nordamerikanischen Aktivistin, die sich in den 1960er Jahren für die Erhaltung von Stadtvierteln nach dem menschlichem Massstab einsetzte.

2025 finden die Jane's Walks am 2.,3. und 4. Mai statt. Die auf freiwilliger Basis angebotenen Spaziergänge laden dazu ein, die eigene Umgebung auf eine andere Art und Weise zu entdecken. Eine Erfahrung, die den sozialen Zusammenhalt und das Bürgerengagement stärkt, und ein Aufruf an Planungsfachleute, sich hinauszubegeben, zu gehen und die Bevölkerung in ihrem Alltagsumfeld zu treffen. Fussverkehr Schweiz lädt alle, die das möchten, ein, Spaziergänge zu organisieren. Die Anmeldefrist läuft bis 7. März.