Umstrittenes Grossprojekt: Die «Engpassbeseitigung A4» (Plan: ASTRA)

«Gravierende Probleme» Das Bundesamt für Strassen Astra plant, die Nationalstrasse A4 bei Schaffhausen auszubauen. Der Schaffhauser Stadtrat hat einen Expertenbericht in Autrag gegeben – und dieser übt scharfe Kritik. 11.09.2024 12:21

Das Astra nennt das Projekt «A4 Engpassbeseitigung Schaffhausen-Süd – Herblingen». Konkret geht es um einen Ausbau auf 4 Spuren und den Bau einer zweiten Röhre des Fäsenstaubtunnels. Kostenpunkt: 473 Mio. Franken, Bauzeit: 8.5 Jahre. Das Vorhaben – wen wundert's - ist umstritten. Bis jetzt hat sich der Schaffhauser Stadtrat grundsätzlich hinter das Projekt gestellt. Er hat aber auch einen Expertenbericht in Auftrag gegeben. Und dieser Bericht – verfasst von Basler & Hoffmann und dem Städtebaubüro Van de Wetering – übt scharfe Kritik. Wie die Schaffhauser Nachrichten berichten, ist die Rede von «gravierenden Problemen». Das aktuelle Projekt habe «verschiedene unerwünschte Effekte», nicht zuletzt sogar «negative Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung.» Die Einseitigkeit des Projekts, so die Experten, sei in der heutigen Zeit «frappant». Die Regierung setzt sich in Gesprächen mit dem Astra schon länger für Verbesserungen am Projekt ein. In einer schriftlichen Stellungnahme schreibt der Schaffhauser Stadtrat nun, die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Region sei «für den Stadtrat eine wichtige Voraussetzung für die Unterstützung des Projekts». In den Schaffhauser Nachrichten sagt die Baureferentin Katrin Bernath: «Bis jetzt sehen wir den Erfolg unserer Bemühungen nicht. Wir setzen uns aber weiter dafür ein, dass das Projekt angepasst wird.» Die Engapssbeseitigung ist Teil des «Ausbauschritts 2023 für Nationalstrassen», die im November zur eidgenössischen Abstimmung gelangt. Das Astra hat entschieden, sich bis dahin nicht mehr weiter zum Ausbau in Schaffhausen zu äussern. «Vetrauen schafft man anders», kommentieren die Schaffhauser Nachrichten. ...