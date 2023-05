Einer der drei Dialogtage widmet sich der Frage «Weiterbauen – aber wie?» Fotos: Christa Ziegler

«Geschätzte Mitwelt!» – Basler Dialog mit Ausrufezeichen Das Forum Städtebau «Basel 2050» geht in die nächste Runde: Auf den Herbst lädt der Kanton die Zivilgesellschaft zu den «Dialogtagen 2023» ein, um «baukulturelle Zukunftsfragen» zu diskutieren. 26.05.2023 16:48

Es ist eine breit angelegte Übung, welche die Dienststelle Städtebau&Architektur des Kantons Basel-Stadt unter der Leitung von Kantonsbaumeister Beat Aeberhard angestossen und organisiert hat. Auf ihre Initiative läuft seit 2020 das «Forum Städtebau Basel 2050» mit dem Ziel, den baukulturellen Dialog zwischen Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit zu intensivieren. Gestartet ist das Forum 2020 mit einer Ausstellung und Debatten im Schweizerischen Architekturmuseum S AM. In der Zwischenzeit hat Städtebau&Architektur die damaligen Ergebnisse zur «Position 2022» verdichtet, bestehend aus sechs Sätzen, welche die nächsten Jahre der Tätigkeit der Dienststelle prägen sollen. Darunter sind ewige Themen wie «Basel arbeitet mit seinen Nachbarn zusammen!», was eher nach Aufforderung klingt, während «Der öffentliche Raum gehört allen!» schon eher nach Maxime tönt. Noch deutlicher wird dann «Ohne Beteiligung keine lebendige Stadt!», und eine solche Position ist aus den Werkstätten öffentlicher (Städtebau- und Architektur-)Ämter doch ziemlich selten zu hören. Dass es der Dienststelle «Städtebau&Architektur» und ihren Partnern, der Kantons- und Stadtentwicklung sowie Immobilien Basel-Stadt, ernst ist, verdeutlichen nur schon die Ausrufezeichen am Ende jeden Satzes, die auch ein wenig wie Selbstvergewisserung anmuten. Nebenbei, auch Ausrufezeichen sind in der Kommunikation der öffentlichen Hand selten. Drei Dialogtage im Herbst Nun geht das Forum in die nächste Runde. Diese Woche wurde die Einladung zu den «Dialogtagen 2023» veröffentlicht. An drei Tagen im Herbst wollen die Autorinnen und Autoren die «Position 2022» mit der Bevölkerung diskutieren. Sie tragen die Titel «Weiterbauen – aber wie?», «Metropolitanraum Basel?» und «Stadt im Klimawandel?» und das bereits fertig organisierte Programm umfasst zahlreiche Anlässe zu konkreten...