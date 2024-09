Nächsten Dienstag und Mittwoch im Neubad Luzern: Das Zeit-Raum-Forum – Plattform für temporäre Wirkungsräume

Am 24. und 25. September veranstalten das Neubad Luzern und die Fachstelle temporär für Zwischennutzungen in der Zentralschweiz das «Zeit_Raum_Forum». Das Thema, das am Anlass verhandelt werden wird, ist aktuell und relevant: «Wenn Städte erneuert werden, besteht die Gefahr, dass Neubauprojekte Frei- und Kulturräume aus den Zentren verdrängen», heisst es im Programm. «Doch wieso sind diese Räume wichtig? Wer plant Kultur- und Freiräume und welche Verantwortung haben Städte und andere Akteure? Welche Chancen und Risiken bieten Zwischennutzungen und was macht Umnutzungen als Kulturräume attraktiv und erfolgreich?»

Präsentiert und diskutiert werden verschiedene Beispiele aus der Praxis, vom Haus der Statistik in Berlin über das Gemeindehaus Oekolampad in Basel und das Terrain Gurzelen in Biel bis zum Culinarium Alpinum in Stans. Zu hören sind Beiträge von Andrea Hofmann (ZUsammenKUNFT Berlin eG Genossenschaft für Stadtentwicklung), Marc Angst (Baubüro in situ) oder Tim Rieniets (Professor für Stadt und Raumentwicklung in einer diversifizierten Gesellschaft, Leibniz Universität Hannover). Ausserdem gibt es Workshops, Führungen und jeweils einen Apéro riche. Alle Informationen zu Programm und Tickets finden sich hier.

Hochparterre freut sich, den Anlass als Medienpartner begleiten zu dürfen.