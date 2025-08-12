Das bunte Gruppenbild zeigt WIA Akteur*innen aus ganz Deutschland auf der Festivalbühne (Foto Till Budde).

Henriette Lutz 12.08.2025 12:10

Frauen* für eine neue Bau- und Planungskultur Im Rahmen des «Women in Architecture Festival» (WIA) fanden deutschlandweit 270 Veranstaltungen statt. Der Abschluss-Summit bot vielfältige Perspektiven auf eine zukunftsfähige Planungskultur. 12.08.2025 12:10

Wer oder was ist Gifhorn? Maike Klesen, die Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung, vertrat die rund 40 000 Einwohner*innen zählende Gemeinde Gifhorn bei Wolfsburg an einem Podium der Abschlussveranstaltung des WIA Festivals unter dem Titel «Wie planen wir eine Stadt für Alle?». Vor rund 500 Personen im Urania Kino in Berlin hob sie hervor, dass Gifhorn bereits gendergerecht plant, nur wurde das bisher nicht so bezeichnet. Aktuell entsteht im Zentrum des Ortes neuer Wohnraum für unterschiedliche Preissegmente mit kurzen Wegen und guten Nahversorgungsmöglichkeiten. Auf Initiative von Maike Klesen und der dortigen Gleichstellungsbeauftragten Sevdeal Erkan-Cours entstand während des WIA eine Werkschau, die Arbeiten und Leistungen der Gifhorner Architektinnen, Landschaftsarchitektinnen und Planerinnen sichtbar machte. ###Media_4### Erfahrungsaustausch, Sichtbarkeit und Vernetzung Im Rahmen des WIA realisierten mehr als 200 Akteur*innen über 270 Veranstaltungen in ganz Deutschland. Beim Summit, der offiziellen Abschlussveranstaltung des WIA, kamen am 8. Juli in Berlin die unterschiedlichen Stimmen der Architekt*innen, Landschaftsarchitekt*innen und Planer*innen zusammen. Einen inhaltlichen Schwerpunkt bildete das Hinterfragen bestehender Arbeitsstrukturen. Warum ist trotz einer seit fast 20 Jahren anhaltenden Überzahl von Frauen unter den Architekturstudierenden die Mehrheit der Führungskräfte in den Büros noch immer männlich? Wieso existiert weiterhin ein Berufsbild, das sich kaum mit Care-Arbeit vereinbaren lässt? Und was sagt das über unsere gebaute Umwelt aus? Expert*innen und Praxismodelle zeigten den Weg zu einer kooperativen Transformation auf. Dabei war die Rede von kompetenzbasierten Hierarchien, Selbstorganisation, soziokratischem Arbeiten in Kreisstrukturen oder holiokratischen Grundsätzen. ###Media_2### Ein zweiter Schwerpunkt lag auf der Kategorisie...