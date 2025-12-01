Der «Flâneur d’Or» geht in die nächste Runde. Projekte für den Fussverkehrspreis Infrastruktur können bis 31. März 2026 eingegeben werden.

Sie haben zu einem Projekt beigetragen, welches das Gehen fördert? Der «Flâneur d’Or – Fussverkehrspreis Infrastruktur» prämiert die Gestaltung öffentlicher Räume, die den Fussverkehr in speziellem Masse fördern und die Qualität, Attraktivität und Sicherheit des Fusswegnetzes erhöhen.

Ausgezeichnet werden Projekte in folgenden Kategorien:

− Verkehrskonzepte und -planungen, Leitbilder und Entwicklungskonzepte

− Infrastrukturen auf Kantonsstrassen

− Infrastrukturen auf Gemeindestrassen, Wegen und Plätzen

− Schnittstellen zum öffentlichen Verkehr

− Aktionen zur Förderung des Fussverkehrs



Teilnahmeberechtigt sind Gemeinden, Organisationen, Unternehmen, Ingenieur- und Planungsbüros sowie Gruppen und Fachpersonen. Das Projekt muss zwischen 2023 und 2026 – zumindest teilweise – realisiert worden sein. Konzepte und Leitbilder müssen zum Zeitpunkt der Eingabe von den Behörden als verbindlich erklärt worden sein.

Hochparterre wird die Gewinner in einem Themenheft dokumentieren.

