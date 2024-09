Die meisten Leute in Zürich wohnen nicht allein. Quelle: Statistik Stadt Zürich, Grafik: Hochparterre

Familien? Doch mehr als gedacht Ist Zürich nur noch für Singles? Das legt die jüngste Bautätigkeit nahe. Doch ein Blick auf die Zahlen zeigt: 78 Prozent der Zürcherinnen und Zürcher leben nicht allein. Aber dafür fehlt zunehmend der Wohnraum. 02.09.2024 10:56

Heute Titelt der Tages-Anzeiger, dass «Investoren Wohnungen schrumpfen lassen». Das heisst, es werden weniger Wohnungen mit vier oder mehr Zimmern gebaut. Gesucht wird nach den Gründen. Neben dem postulierten höhreren Gewinn pro Quadratmeter bei kleineren Wohnungen wird die Zunahme der Single-Haushalte als Grund angeführt. Im Artikel war die Rede davon, es brauche mehr kleine Wohnungen, denn grössere mit mehr als fünf Zimmern seien in der Stadt weniger nachgefragt. Stimmt das? Der Wohnungsmix in Zürich seit 1930 zeigt: Die grossen Gewinner sind die 1- und 2-Zimmerwohnungen. Davon gibt es seit 1930 anteilsmässig immer mehr. Auch vielzimmrige Wohnungen werden wenige gebaut. 1930 gab es davon einen grösseren Anteil im Wohnungsmix als heute. ###Media_2### Leben die Zürcherinnen und Zürcher alle so vereinzelt? Der Tages-Anzeiger zitiert Städtebauer Patrick Gmür, der von nur 3 Prozent Familienhaushalten, das entspricht jedoch nur den unverheirateten "Paaren mit Kindern". Gemäss Statistik Stadt Zürich sind nämlich 17 Prozent aller Haushalte Familienhaushalte, das entspricht rund 44 Prozent der Gesamtbevölkerung. Als Vergleich: 44% der Haushalte der Stadt Zürich bestehen aus nur einer Person. Das entspricht aber nur einem Bevölkerungsanteil von 22% der Gesamtbevölkerung. Seit 2013 hat sich dies übrigens nicht wesentlich geändert, es ist sogar eher eine leichte Zunahme bei den Familienhaushalten festzustellen. Ausser den Singles drängen sich alle anderen Einwohnerinnen und Einwohner von Zürich mehr oder weniger zusammen: 78 % der Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher wohnen nämlich nicht allein, sondern mit Partner, Kindern, Freunden, WG-Gspänli oder in Kollektivhaushalten wie Heimen oder Alterszentren zusammen. Das entspricht ca. 55 % der Haushalte. Zweipersonenhaushalte machen ca. 30 % aller Haushalte aus, und ca. 27% der Bevölkerung. Ca. 51 % der Bev...