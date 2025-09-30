Lesen mit tiun
Fabienne Hoelzel: Feministische Stadtplanung und Aktivismus

Im Podcast spricht Architektin und Städtebauerin Fabienne Hoelzel über ihr Handbuch für feministische Planung, Toiletten in Lagos und wo Aktivismus und Forschung zusammenkommen.

Joris Jehle,Jonathan Jäggi   30.09.2025 07:00

Die Architektin und Stadtplanerin Fabienne Hoelzel verbindet Forschung, Lehre und Praxis. Mit ihrem Büro «Fabulous Urban» arbeitet sie vorwiegend im globalen Süden. Gleichzeitig denkt sie über Strukturen nach: über Bodenfragen, gerechtere Städte und feministische Ansätze im Städtebau.

Im Podcast spricht sie mit uns über ihre aktivistische Praxis, Geldbeschaffung und die Frage, wie Stadtplanung international zusammenarbeiten kann. Und sie erklärt, weshalb Alltag und Stadtplanung zusammen gedacht werden müssen.

«Hochparterre – Architektur, Design, Planung» ist der Podcast von Hochparterre. Hier publizieren wir Audiobeiträge zu den Themen Architektur, Design und Planung. Wir schauen hinter unsere liebsten Beiträge aus dem Heft, sprechen mit Menschen, die uns inspirieren oder suchen Antworten auf die brennendsten Fragen.

Joris Jehle
Joris Jehlejehle@hochparterre.ch
Jonathan Jäggi
Jonathan Jäggijaeggi@hochparterre.ch
Lieber Planer
Stadt 1:1 mit Fabienne Hoelzel
