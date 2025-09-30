Die Architektin und Stadtplanerin Fabienne Hoelzel verbindet Forschung, Lehre und Praxis. Mit ihrem Büro «Fabulous Urban» arbeitet sie vorwiegend im globalen Süden. Gleichzeitig denkt sie über Strukturen nach: über Bodenfragen, gerechtere Städte und feministische Ansätze im Städtebau.



Im Podcast spricht sie mit uns über ihre aktivistische Praxis, Geldbeschaffung und die Frage, wie Stadtplanung international zusammenarbeiten kann. Und sie erklärt, weshalb Alltag und Stadtplanung zusammen gedacht werden müssen.



