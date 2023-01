Auch das Erscheinungsbild hebt das neue Weiterbildungsangebot vom bisherigen ab.

Endlich: Im Herbst 2023 startet an der ETH Zürich ein neues Weiterbildungsprogramm für die Raumplanung. Es will auf die Kritik aus der Raumplanungs-Praxis reagieren.

Raumplanungskreise kritisierten die ETH Zürich seit vielen Jahren: Sie solle ihre Forschung und ihr Weiterbildungsangebot in der Raumplanung stärker auf die Aufgaben und Bedürfnisse der Praxis ausrichten, wurde gefordert – und sie solle mehr Raumplanerinnen und Raumplaner ausbilden. 2021 führte das Netzwerk Stadt und Landschaft der ETH (NSL), wo die Raumplanungsausbildung angesiedelt ist, unter Verbänden, Institutionen und Büros der Raumplanung eine Umfrage zu Forschungsthemen und Lehrinhalten durch. Die Antworten spiegelten die zwei grossen, aktuellen und bestimmenden Themenfelder, überschrieben mit «Klimawandel und Biodiversität» sowie mit «Transformation von existierenden Siedlungsgebieten». Zwei Kategorien von Fachleuten gesucht Um die Aufgaben der Raumplanung in diesen Themenfeldern anzugehen und zu bewältigen, suche die Praxis nach zwei Kategorien von Raumentwicklerinnen und Raumplanern, ergab die Umfrage. Zusammengefasst: Es braucht fundiert ausgebildete Raumplaner, welche die konkreten Aufgaben der Raumplanung ausführen können, und es braucht strategisch denkende Raumentwicklerinnen, die noch vage Probleme ausformulieren und dafür Lösungsprozesse entwickeln und leiten können. Drei CAS-Module und ein Master-Modul Auf diesen Bedarf reagiert nun das neue Weiterbildungsprogramm «ETH Raum», das mit dem Herbstsemester 2023 startet. Konzipiert haben es federführend die Raumplaner und Dozenten Markus Nollert, Andreas Rupf und Joris van Wezemael. Das Programm besteht aus drei CAS-Studiengängen, die jeweils vier Semester dauern und die man einzeln oder frei kombiniert durchlaufen kann. Wer alle drei abgeschlossen hat, kann das viersemestrige Master-Modul mit der Masterthesis anhängen. Der Abschluss heisst «MAS Raumentwicklung ETH». In CAS 1 «Raumentwicklung und Planungspraxis» soll im Raum untersucht und entworfen werden: Räumliche Lösungen für räumlic...