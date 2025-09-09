Der HB 2050 aus der Vogelperspektive (Visualisierung: Atelier Brunecky).

Werner Huber 09.09.2025 07:16

Endlich! In einem Weissbuch zeigt die Stadt Zürich, wie sich das Gebiet rund um den Hauptbahnhof bis 2050 entwickeln soll. Bravo! Jetzt ist Durchhaltewillen gefragt. 09.09.2025 07:16

In wenigen Tagen jährt sich in Zürich ein denkwürdiges Ereignis zum 55. Mal: Am 1. Oktober 1970 wurde die Bahnhofpassage unter dem Bahnhofplatz – das Shop-Ville – feierlich eröffnet. Seither ist der Bahnhofplatz fussverkehrfrei. Seit fünfundfünfzig Jahren! Damals war Sigmund Widmer Stadtpräsident und Emilie Lieberherr die erste Stadträtin; Hans-Peter Tschudi war Bundespräsident und Richard Nixon Präsident der USA. Nur gerade ein Jahr zuvor hatte der erste Mensch einen Fuss auf den Mond gesetzt. Seither bekamen die Frauen in der Schweiz das Stimm- und Wahlrecht (1971), die Zürcherinnen und Zürcher lehnten das U- und S-Bahnprojekt ab (1973) und bewilligten die S-Bahn (1981). Bern (1976) und Genf (1982) machten ihre Bahnhofplätze ebenfalls fussverkehrfrei. Der Flughafen Zürich erhielt Bahnanschluss (1980), der Bahnhof Hardbrücke ging in Betrieb (1982), und die S-Bahn mit dem Bahnhof Museumstrasse wurde eröffnet (1990). Später machten Genf (2004) und Bern (2008) mit Ächzen und Würgen ihre Bahnhofplätze wieder etwas besser zugänglich für den Fussverkehr. 2014 schliesslich brachte die Durchmesserlinie mit dem Bahnhof Löwenstrasse zusätzliche Gleise in den Hauptbahnhof. Und was passierte in diesen Jahrzehnten am Zürcher Bahnhofplatz? Nichts! Nach wie vor gehört der Platz dem Verkehr auf vier und mehr Rädern. Die Menschen auf zwei Beinen oder zwei Rädern sind an den Rändern knapp geduldet. Daran änderten auch die beiden Zebrastreifen nichts, die vor gut dreissig Jahren als homöopathische Verbesserung aufgemalt wurden. ###Media_8### Die Stadt für den Menschen In einer zweistufigen Testplanung hat nun die Stadt Zürich eine Vorstellung davon entwickelt, wie die Gegend rund um den Bahnhofplatz in 25 Jahren aussehen könnte. Ein Weissbuch fasst das Ziel und die Massnahmen zusammen. Darin zeigen verführerische Bilder den Bahnhofplatz und die umliegenden Stra...