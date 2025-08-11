Splügen erhielt vor 30 Jahren den Wakkerpreis. Fotos: Lucia Degonda

Köbi Gantenbein 11.08.2025 17:58

Seit bald hundert Jahren hat der Schweizer Heimatschutz grosse Verdienste um das Bergdorf Splügen im Rheinwald. Im Zweiten Weltkrieg planten die Stromkonzerne das Tal unter Wasser zu legen mit einem grossen Stausee. Die Rheinwaldner wehrten sich, der Heimatschutz unterstützte sie dabei. Das Kraftwerk kam nicht, dafür die Nationalstrasse A 13. Die Splügnerinnen und Splügner hofften an ihre jahrhundertealte Transitgeschichte anknüpfen zu können. Aber wie andernorts im Gebirge machten die Autos vor allem Lärm und Gestank und brausten vorbei. Sanfter Tourismus avant la lettre ###Media_2### Der Lehrer Kurt Wanner und der Gemeindekanzlist Christian Hoessli gleisten zusammen mit dem auswärtigen Architekten Manfred Breymann eine für die Sechzigerjahre ungewöhnliche Dorf-, Wirtschafts- und Raumentwicklung auf: «Gehe aus von Deinen Beständen.» Und wieder war der Heimatschutz zur Stelle. Seine Aktivisten halfen dem Dorf mit Ideen, Zuspruch und Geld – mit dem Erlös des Schoggitalers tat der private Verein, wozu der Kanton Graubünden nicht im Stande war – er bezahlte Beiträge an die Gemeinde und Private, wenn sie ihr Dorf entlang bedächtiger Renovation von Räumen und Häusern entwickeln wollten im Gleichklang mit einem sanften Tourismus avant la lettre. Ausführlich ist die Geschichte nachzulesen im Bündner Monatsblatt 4/16: "Realersatz"? : Dorfneubau vom frühen Heimatschutz bis nach Neu-Splügen Und es ist geraten, denn zwanzig Jahre später inspizierte der Heimatschutz, was geschehen war und zeichnete Splügen 1995 mit dem Wakkerpreis aus. Auch in den 50 Jahren seither blieben die Splügnerinnen, Splügner und ihre vielen Zweitwohner der Idee treu – ihr Dorfkern ist im grossen Ganzen und in vielen Details sorgfältig, aufwändig und komfortabel gestaltet. Freilich blieb die Hoffnung, mit einer Bergbahn den Ansprüchen der Touristen zu genügen. Bergbahn bezahlen...