Das Buch versammelt Praxiswissen für eine sozialökologische Bauwende – und braucht Unterstützung!

Wie lässt sich preisgünstiger Wohnraum erhalten und fördern? Ein Arbeitskreis von rund 50 Fachpersonen erarbeitet ein Handbuch mit breitem Praxiswissen. Jetzt unterstützen – oder zu Weihnachten verschenken!

Wohnraum qualitätsvoll zu verdichten, heisst grosse soziale und ökologische Herausforderungen zu bewältigen. Wie kann dies gelingen? Dazu erarbeitet ein Arbeitskreis aus rund 50 Fachpersonen ein Handbuch, das im Frühsommer 2026 in der Edition Hochparterre erscheinen wird.

Die Publikation behandelt konkrete Fragestellungen und Handlungsfelder rund um die schwelende Wohnungskrise: Warum hilft Etappieren beim sozialökologischen Verdichten? Wie kann eine bewohnte Baustelle organisiert werden? Wie gelingt eine Begleitung der Mieter:innen in dem Prozess? Welche Fragen stellen sich bei der gerechten Verteilung von Wohnraum? Oder auch: Wie werden Mietzinse berechnet und wie können diese Modelle weitergedacht werden?

Ergänzend dazu gibt es pointierte Debattenbeiträge zur Raumplanung, zur Rolle der Bodenpreise, historische Einordnungen politischer Initiativen sowie Gespräche über Eigentum.

Entstehen wird ein interdisziplinär gedachtes Handbuch, das sich an Interessierte aus den Bereichen Architektur, Raumplanung, Soziokultur, Genossenschaftswesen, Immobilienbranche, Politik, Stadtverwaltungen und Eigentümer:innen richtet.

Buchprojekt fördern und sozialökologische Bauwende unterstützen!

Die Publikation ist auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Wer das Buchprojekt und damit die sozialökologische Bauwende förden möchte, kann das ab sofort tun, und zwar auf der Website bauwende.ch.

Jede Spende ist willkommen. Ab 80 Franken erhält man das Buch zugeschickt, sobald es gedruckt ist. Ab 500 Franken wird man auf Wunsch namentlich als Gönner:in im Buch erwähnt.

Last but not least: Sie können den Gutschein für das Buch auch jemandem zu Weihnachten verschenken! Bei Spenden bis 21. Dezember kommt dieser Gutscheine noch vor Weihnachten an!