Eingabe ‹The Farandole of One Thousand Saplings›, das Siegerprojekt für den Standort Genf

Die Gewinner des Europan Wettbewerbs E18 stehen fest Die Jurierung der 18. Ausgabe des europaweiten städtebaulichen Ideenwettbewerbs Europan ist abgeschlossen. Drei Standorte liegen in der Schweiz. 17.11.2025 11:42

Unter Vorsitz von Regula Lüscher beurteilte die international zusammengesetzte Jury vier Standorte in der Schweiz und Österreich: St.Gallen, Luzern, Genf und Bregenz–Hard–Fußach–Höchst (Vorarlberg). «Die Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, dass die junge Generation von Planerinnen und Planern die grossen Fragen unserer Zeit – Klimawandel, Ressourcenknappheit, soziale Gerechtigkeit – nicht als Defizit, sondern als Chance versteht», schreibt Europan Suisse. Europan suche nach «innovativen, ungewöhnlichen und experimentellen Lösungen für die orts- und städtebaulichen Herausforderungen der jeweiligen Standorte.» Unter dem Thema ‹Re Sourcing› lag der thematische Fokus des aktuellen Wettbewerbs auf der Reaktivierung und Regeneration von Ressourcen – im Boden, im gebauten Kontext und in der Form des Zusammenlebens. Insgesamt wurden 51 Projekte eingereicht, die auf der Webseite von Europan Europe aufgeschaltet sind. Die Beiträge aller vier Standorte von Europan Schweiz und Europan Österreich werden zudem im Rahmen einer öffentlichen Ausstellung im Architektur Forum Ostschweiz präsentiert. Die Ausstellung startet am 10. Dezember 2025 mit der Preisverleihung und bietet der Öffentlichkeit die Gelegenheit, die Projekte vor Ort zu besichtigen. ...