Attraktivität von Wohnorten in Deutschland (Klicken für Details) Fotos: BBSR

Deutsches Dorfleben Wächst die Landbevölkerung, weil die Städte zu teuer werden? Eine neue Studie aus Deutschland zeigt: Nicht unbedingt. Aber wenn die Infrastruktur stimmt, kann das Land attraktiv werden. 22.05.2026 10:20

Wohnen in der Peripherie ist ein Thema, wie 2024 der Bericht «lebendige Peripherien» des Rats für Raumordnung in der Schweiz zeigte. Und mit den für die meisten kaum mehr erschwinglichen Immobilienpreisen in Metropolitanräumen allüberall in Europa liegt der Schluss nahe, dass peripheres Wohnen wieder attraktiver geworden ist. Eine neue Studie aus Deutschland, erarbeitet vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung BBSR, zeigt jedoch, dass der Drang aufs Land seine Tücken hat. Es ziehen weniger Leute aufs Land als vermutet. Wanderungsgewinne kleiner Städte und Gemeinden erklären sich vor allem durch die Veränderung der Altersstruktur: Es gibt weniger junge Erwachsene im typischen Umzugsalter – daher ziehen weniger Menschen weg, nicht deutlich mehr aufs Land. Wachsen tun auch in Deutschland – ähnlich wie in der Schweiz – hauptsächlich die Metropolitanräume. ###Media_2### Für die Untersuchung wertete das Forschungsinstitut empirica im Auftrag des BBSR Binnenwanderungsdaten aus und befragte rund 1000 Menschen, die seit 2019 in neun peripher gelegene ländliche Gemeinden gezogen waren. Untersucht wurde, ob ländliche Räume als Wohnorte attraktiver wahrgenommen werden und welche Motive hinter den Umzügen stehen. Vor allem Familien sind in Deutschland in den letzten Jahren aus den Städten gezogen, weil dort der gewünschte Wohnraum nicht zur Verfügung steht oder zu teuer ist. Und dann gibt es das Narrativ der neuen Land-Sehnsucht nach «unberührten, intakten Landschaften». ###Media_3### Ein Umzug aufs Land zieht jedoch oft praktische Probleme, etwa eine hohe Abhängigkeit vom Auto, nach sich. Wie der Bericht erläutert, bieten ländliche Regionen oft die Services nicht, die eine jüngere Zuzügerschaft nachfragt, wie etwa Arbeitsplätze, digitale Infrastruktur und gute öffentliche Verkehrsanbindung. Wenn Gemeinden diese Ansprüche jedoch erkan...