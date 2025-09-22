Zum 90-jährigen Jubiläum lädt der fsai zur Podiumsdiskusion mit Apéro riche. Thema: «Städtebau in Zeiten der Überregulierung»
Der Verband freierwerbender Schweizer Architekten fsai, der sich gemäss Eigendefiniton als einziger Berufsverband «fokussiert für Ethik und Professionalität in der Architektur einsetzt», feiert dieses Jahr sein 90-jähriges Bestehen.
Zum Jubiläum lädt der fsai zu einer gut besetzten Podiumsdiskussion unter dem Titel «Städtebau in Zeiten der Überregulierung». Moderiert von Karim Salm disktuieren miteinander: Architekt Peter Märkli, Stadtmacherin Regula Lüscher, Forscherin Sibylle Wälty und Donald Vogt, Geschäftsführer und VR von Marti Gesamtleistungen.
Weil ein Jubiläum auch gefeiert werden will, wird im Anschluss an die Podiumsdiskussion ein Apéro riche serviert. Der Anlass findet am Donnerstag, 20. November 2025 im Architekturforum Zürich statt (Türöffnung 17.30 Uhr, Podiumsdiskussion 18.15 Uhr). Die Teilnahme ist kostenlos, es braucht keine Anmeldung....
Der fsai feiert Jubiläum und lädt zur Diskussion
22.09.2025 10:43