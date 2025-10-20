Zersiedelung, am Beispiel der Fribourger Gemeinde Kerzers

«Der Bundesrat torpediert das Raumplanungsgesetz» Die Trägerorganisationen der zurückgezogenen Landschaftsinitiative zeigen sich besorgt über die vom Bundesrat beschlossenen Lockerungen für das Bauen ausserhalb der Bauzone. 20.10.2025 17:51

«Der Bundesrat will auf dem Verordnungsweg das Bauen ausserhalb der Bauzonen weiter ankurbeln, statt es – wie mit dem revidierten Raumplanungsgesetz (RPG2) angestrebt – zu bremsen», schreiben der SIA, der BSLA, der Schweizer Heimatschutz und verschiedene Natur- und Landschaftsschutzorganisationen in einer gemeinsamen Medienmitteilung. Sie rufen die Kantone auf, bei der Umsetzung des RPG2 zu Landschaft, Biodiversität und baukulturellem Erbe besser Sorge zu tragen. Der Bundesrat hat am 15. Oktober 2025 die revidierte Raumplanungsverordnung (RPV) verabschiedet. Die RPV regelt ab 2026 die Umsetzung der 2. Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG 2) zum Thema Bauen ausserhalb der Bauzone neu. Mit dem RPG2 versprachen Bundesrat und Parlament einstimmig, als Gegenvorschlag zur zurückgezogenen Landschaftsinitiative die Anzahl und Fläche der Gebäude im Nichtbaugebiet zu stabilisieren. Ab 2023 sollten jährlich deutlich weniger Bauten ausserhalb der Bauzonen entstehen als bisher. «Doch schon im ersten Verordnungsentwurf wollte der Bundesrat mit einem Prozent Zuwachs pro Jahr weiterbauen lassen wie bisher und so in der freien Landschaft innert zehn Jahren rund 60’000 Bauten mehr erlauben. Nun kündigt er sogar zwei Prozent möglichen Zuwachs an und will so das Bauen ausserhalb der Bauzone ankurbeln, statt es zu bremsen», heisst in Mitteilung. Die Landschaftsschutz- und Umweltorganisationen hätten das RPG2 als Kompromiss mit deutlichen Stabilisierungszielen akzeptiert. Auch habe der Bundesrat mit der Verabschiedung einer Bodenstrategie einen Netto-Null-Zuwachs des Bodenverbrauchs bis 2050 beschlossen. «Er vollzieht nun mit seinem Verordnungsentwurf das Gegenteil der gesetzlichen Ziele», heisst es weiter. Erfreulich sei hingegen, dass der Bund Abbruchprämien neu zu 20 bis 50 Prozent mitfinanzieren will. Nur dank solcher Prämien würden ungenutzte Gebäude auch tatsächlich aus ...