Lösungsansatz 1: Mehr grün, mehr Lebensqualität.

Für eine grünere Ortsplanung in Grabs Die St. Galler Gemeinde Grabs überarbeitet die Ortsplanung. Parallel dazu ermöglichen die jungen Architekten Timothy Aellen und Ronan Crippa einen Meinungsbildungsprozess für die Bevölkerung. 03.02.2023 15:30

Gleich nach dem Masterstudium an der ETH Zürich haben Timothy Allen und Ronan Crippa zusammen das Architekturbüro Allen+Crippa gestartet mit Sitz in Zürich – und in Grabs, wo einer der beiden herkommt. Den Vorschlag für die Überarbeitung der Grabser Ortsplanung studierten sie deshalb genau und kamen zum Schluss, dass er «wichtige Aspekte nicht oder unzureichend behandle». Allen und Crippa fassten ihre Kritik in Argumente und skizzierten Lösungsvorschläge, gegliedert in die vier Themenbereiche Grünflächen, Baumbestand, Abbruch und Rückbau sowie Graue Energie. Orientierung bot ihnen dabei unter anderem Hochparterres Publikation «Klima bauen». Sie bauten die Website «Ein Baureglement für alle» auf, die viel Hintergrund liefert und erklärt, warum und wie Allen und Crippa die vier Themen in das Grabser Baureglement aufnehmen würden. ###Media_1### «Uns geht es auch darum der Bevölkerung zu vermitteln, dass es beim Baureglement um mehr geht als das ansehnliche Dorfbild», sagen Allen und Crippa. «Das Baureglement hat einen grossen Einfluss auf den Klimaschutz, die Biodiversität, die Landschaft, aber auch auf gesellschaftliche Themen.» Im Januar luden sie deshalb die Grabserinnen und Grabser zu einem Dorfrundgang ein, auf dem sie ihre Kritik und ihre Ideen erläuterten. Laut den Architekten kamen 45 Leute auf den Rundgang. Mitte Januar ist die offizielle Mitwirkungsfrist abgelaufen. Die Gemeinde bearbeitet nun die Rückmeldungen dazu. Ob sie die Vorschläge des «Baureglements für alle» berücksichtigt, wird sich zeigen. ###Media_2###...