Ein Teil der Bauten der Werkstadt wäre durch den Bau der Tramlinie 1 gefährdet. Fotos: Christian Senti

Daniel Kurz 05.08.2024 13:59

Der Masterplan Werkstadt Zürich sichert die Zukunft des Areals und die seiner Backsteinbauten, Gassen und Plätze. Doch eine mögliche Gefahr bleibt darin ausgeklammert – der öffentliche Verkehr, genauer: die seit Langem geplante Tramlinie 1, die vom Zürcher Hauptbahnhof nach Altstetten führt. Würde sie gebaut, müsste nicht nur die imposante Kastanienallee in der Hohlstrasse ersatzlos weichen, auch ein Teil der Bauten der Werkstadt wäre dadurch gefährdet. Sie würden von den künftigen Baulinien um bis zu zwei Meter angeschnitten, denn in Zürich darf ein neues Tram niemals den motorisierten Individualverkehr (MIV) behindern. Stattdessen würde man die Strassen verbreitern. Das Tramprojekt ist vorderhand zwar noch nicht konkret in Planung, aber es bleibe «langfristig eine Option», wie der verantwortliche Stadtrat zu Beginn dieses Jahres der NZZ gegenüber erklärte....