Redaktion Hochparterre 09.07.2025 13:49

Das Basler Museum Kleines Klingental zeigt die Ausstellung «Lebenswerte Stadt – 28 x Stadtentwicklung in Dänemark. Ein Städtedialog mit Basel». Sie wurde von der Königlich Dänischen Botschaft in Berlin und dem Dänischen Stadtplanungslabor konzipiert. Die Schau zeigt Projekte aus dänischen Städten entlang der Themen Mehr Grün, Biodiversität, ökologisches Bauen und Leben, attraktive Gestaltung von Architektur, Strassen und Plätzen, Leben am Wasser und Partizipation. Die Ausstellung begleitet die Veranstaltungsreihe «Ein Städtedialog mit Basel», die Expertinnen und Experten aus Dänemark und Basel in Vorträgen, Touren oder Workshops zusammenführt. Dort treffen Dänen und Däninnen auf die ‹Position 2024›, die an den ‹Dialogtagen 2023› durch das Forum Städtebau ‹Basel 2050› erarbeitet wurde.