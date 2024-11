Friederike Meinhardt und Pascal Bossert

Redaktion Hochparterre 21.11.2024 12:54

Die 44-jährige Landschaftsarchitektin und der 43-jährige Bauingenieur arbeiten bereits heute in der Abteilung. Sie treten die Nachfolge von Martina Münch an, die in Pension geht, und übernehmen die Abteilungsleitung per 1. März 2025. «Sie überzeugten in einem öffentlich ausgeschriebenen Bewerbungsverfahren mit ihrer ausgewiesenen Fachkompetenz und ihrer langjährigen Erfahrung», schreibt der Kanton Basel-Stadt in einer Medienmitteilung. «Beide bringen neben ihrer herausragenden fachlichen Qualifikation beste Kenntnisse der Abteilung und ihrer Aufgaben mit, sowohl inhaltlich als auch strategisch.» Ihre Profile und Expertisen würden sich bei der Co-Leitung der Abteilung gegenseitig ergänzen.