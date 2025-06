Cargo sous terrain: eine ‹Lösung›, die wir uns nicht mehr leisten können.

Cargo sous terrain: Bundesrat genehmigt Sachplan Trotz ausgestiegenen Investoren und Kritik von Kantonen und Gemeinden schafft der Bundesrat die raumplanerische Grundlage für das unterirdische Gütertransportsystem Cargo sous terrain (CST). 26.06.2025 11:11

«Eine gigantische unterirdische Infrastruktur für den Güterverkehr ist das Paradebeispiel einer ‹Lösung›, die wir uns nicht mehr leisten dürfen», schrieb Journalist und Klimaexperte Marcel Hänggi im September 2024 im Hochparterre über das unterirdische Gütertransportsystem Cargo sous terrain. Offiziell sei das Grossprojekt noch nicht begraben, aber ein Ende mit Schrecken wäre konsequent. Der Bundesrat ist offenbar anderer Meinung und hat gestern mitgeteilt, dass er den Sachplan Verkehr, Teil unterirdischer Gütertransport, verabschiedet hat und so die raumplanerische Grundlage für Cargo sous terrain schafft. Den erwähnten Sachplan hatte der Bund im Frühjahr 2024 zur Diskussion gestellt, die Stellungnahmen von Kantonen, Gemeinden und Interessenverbänden waren vernichtend. Im Juni 2024 wurde bekannt, dass die Investoren Post, Migros, Coop und Swisscom aussteigen und das Projekt 100 Millionen verliert. In den Worten des Bundesrats: Im Sachplan würden die raumplanerischen Interessen zwischen CST, Bund und den vier betroffenen Kantonen abgestimmt, kritischen Anmerkungen würden in die kommende Weiterentwicklung des SUG einfliessen. Damit bleibt der Bund «im System der Steigerungslogik gefangen», wie es Marcel Hänggi beschreibt. Besser wäre es Massnahmen zu ergreifen, damit die prognostizierte Zunahme des Güterverkehrs sich nicht erfüllt. «Das wäre der systemisch-transformative Ansatz. Letzteres kann man von einem Privatunternehmen wie CST nicht erwarten, das ist Sache der Politik. Aber sie täte gut daran, einem Privatunternehmen nicht allzu schnell ein Produkt abzukaufen, das ein grosses Versprechen ist.»...