Der BSA-Preis 2025 geht an Nina Guyot, Blerta Axhija und Marine Evrard für ihr Projekt ‹PAV living room›, eine im Jahr 2023 in Genf gegründete Initiative.

«Mit einem transdisziplinären und ortsbezogenen Ansatz verkörpert dieses Kollektiv eine neue Generation von Stadtgestalterinnen, die urbane Lebensformen neu denken», schreibt der BSA heute in einer Medienmitteilung. Die Arbeit Nina Guyot, Blerta Axhija und Marine Evrard an der Schnittstelle von Stadtplanung, Kunst und Forschung entfaltet sich in den Zwischenräumen eines sich wandelnden Stadtgebiets: dem Sektor Praille–Acacias–Vernets (PAV), der bis 2060 umfassend transformiert werden soll. Durch Performances, Installationen und Publikationen macht sich ‹PAV living room› brachliegende Flächen und Logistikzonen als experimentelle Räume zunutze. Bereits die erste Ausgabe mit dem Titel ‹Imaginaires en situation› aktivierte solche Orte als Bühnen kollektiver Erkundung, um neue urbane Erzählungen zu schaffen. Der Ansatz des Kollektivs stelle die zentrale Frage, wie sich Stadt als nicht als fertiges Ergebnis, sondern als fortlaufender Prozess begreifen lässt. «Entgegen synchron geplanter Masterpläne bevorzugen sie eine stratigraphische Lesart, die bestehende Nutzungen, spontane Urbanitätsformen und gegenwärtige Spannungen ernst nimmt», heisst es weiter. Ihre Arbeit verbinde konkrete Praxis vor Ort mit theoretischer Reflexion, unter anderem in ihrer eigenen Zeitschrift. «Indem ‹PAV living room› disziplinäre Grenzen aufbricht und ein grosszügiges wie kritisches Experimentierfeld eröffnet, definiert das Kollektiv den öffentlichen Raum neu und entwirft alternative Wege der Stadtgestaltung – im Hier und Jetzt.»