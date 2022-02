Zürichs bauliche Entwicklung in Raum und Zeit: rund um den HB in der ‹mittelfristigen Zukunft›.

Zwei neue Web-Applikationen zeigen in Zürichs 3-D-Stadtmodell die bauliche Entwicklung in Raum und Zeit. Zahlreichen Visualisierungs- und Analysemöglichkeiten erlauben das Arbeiten in verschiedenen Massstäben.

Urs Honegger 07.02.2022 13:10

Die interaktive Webkarte ‹Zürich virtuell› zeigt einen exakten Blick auf Zürich mit allen aktuellen und projektierten Gebäude, Bäume, Wälder und Brücken. In der Applikation ‹Zürich 4D› lassen sich aktuelle Hochbauprojekte, Gestaltungspläne und abgeschlossene Architekturwettbewerbe visualisieren. Alle Daten in beiden Applikationen werden regelmässig aktualisiert und stehen als offene Daten frei zur Verfügung. Die Basis für beide neuen Anwendungen liefert das 3-D-Stadtmodell, Zürichs digitale Zwilling. Nutzende können beispielsweise die Höhe der dargestellten Gebäude messen oder den Schattenwurf an jedem Tag und zu jeder Tageszeit darstellen. «Die zahlreichen Visualisierungs- und Analysemöglichkeiten erlauben das Arbeiten in verschiedenen Massstäben – von der gesamtstädtischen Sicht bis zum detaillierten Gebäudemodell», schreibt die Stadt Zürich heute in einer Medienmitteilung. Die zugrundeliegende Technologie werde innerhalb der Verwaltung bereits zur Visualisierung von Lärmsimulationen, im Rahmen von Architekturwettbewerben oder zur integralen Darstellung von Tief- und Hochbauprojekten benutzt.

Zürichs bauliche Entwicklung in Raum und Zeit: rund um den HB im Jahr 2011.

Zürichs bauliche Entwicklung in Raum und Zeit: rund um den HB heute.