Das nächste «Kosmopolitics»: Kommenden Montag zum Thema Zürcher Hochhäuser.

Rahel Marti 24.03.2022 11:28

Noch sind die Richtlinien, wo und wie künftig in Zürich Hochhäuser gebaut werden dürfen, nicht fertig. Die Stadt feilt an den Details und will sie bis Herbst vorlegen. Anfang Februar veröffentlichte der ‹Tages-Anzeiger› jedoch den Bericht zur vorgängigen Testplanung. Darin geht es um deutlich mehr als das, was bisher meist daraus zitiert wurde, nämlich die markante Ausdehnung der Hochhausgebiete und 250 Meter als neue mögliche Höhe. Wer den Bericht liest, stellt fest: Offensichtlich möchte Zürich mit dem Hochhaus differenzierter und aktiver als bisher umgehen.

Wie müssen die neuen Richtlinien lauten, damit das Hochhaus als Bauform in Zürich überzeugt? Was müssen Türme bieten – nicht nur als architektonisch-städtebauliche Erscheinung, sondern auch für das Leben am Boden, im Stadtraum, und generell für eine sozialverträgliche und klimagerechte Stadtentwicklung? Wem bleibt das Wohnen und Arbeiten darin vorbehalten – oder vorenthalten? Wird das Hochhaus – endlich, würden die Ungeduldigen sagen – zum Verdichtungswerkzeug? Oder gibt es gute Gründe, die trotz der angestrebten Innenentwicklung weiterhin dagegen sprechen? Sollen wir überhaupt noch Hochhäuser bauen, wo sie doch als CO2- und Graue Energie-Schleudern überführt sind und ihr Bau zu teuer ist für günstige Nutzungen?

Diese Fragen stehen am kommenden Montag in der Reihe ‹Kosmopolitics› im Zürcher Kulturhaus Kosmos auf dem Programm.

Rahel Marti, Hochparterre, diskutiert mit:

– Katrin Gügler, Direktorin des Amtes für Städtebau der Stadt Zürich

– Sabine von Fischer, Architektin und Autorin, ehemalige Feuilleton-Journalistin bei der NZZ

– Thomas Haemmerli, Autor und Dokumentarfilmer

– Walter Angst, AL Gemeinderat und Kommunikationsbeauftragter des Mieterverbandes