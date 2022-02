Hochhausdebatte, Neuauflage.

Die Stadt überlegt, Hochhäuser bis 250 Meter zuzulassen. Das scheidet die Geister. Am Montag diskutiert Samir im Kosmos darüber mit Katrin Gügler, Sabine von Fischer, Walter Angst und Thomas Haemmerli.

Rahel Marti 12.02.2022 09:47

Im Zürcher Amt für Städtebau gibt es eine neue Idee: Gemäss des bisher unveröffentlichten Schlussberichts zur Aktualisierung der Hochhausrichtlinien sollen künftig Türme bis 250 Meter Höhe möglich sein. Das wäre doppelt so hoch wie der Prime Tower. Im Tages Anzeiger und in der NZZ bezogen schon etliche Architektinnen, Planer und Politikerinnen dagegen Stellung und warnten unter anderem vor der Verschandelung Zürichs. Die Direktorin des Amts für Städtebau, Katrin Gügler, wünscht sich mehr Zeit, um Themen wie die Sozialverträglichkeit oder die Ökologie zu vertiefen.



Wie soll unsere Stadt in Zukunft aussehen? Kosmopolitics greift das Thema auf. Es diskutieren:



– Katrin Gügler, Direktorin Amt für Städtebau

– Sabine von Fischer, Architektin und Autorin, Feuilleton-Journalistin bei der NZZ

– Thomas Haemmerli, Autor und Dokumentarfilmer

– Walter Angst, Gemeinderat AL und Kommunikations-beauftragter des Mieterverbandes



Moderation: Samir