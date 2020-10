Quartierspiegel Zürich: 34 Quartiere in einer Box. Fotos: Marc Schneider photography

Köbi Gantenbein 30.10.2020 18:21

14 Prozent der Bevölkerung im Quartier City in Zürich fahren täglich Velo. Am Friesenberg gibt es acht Spielplätze, in Witikon vier Picknickplätze. Im Quartier Escher Wyss wurden in den letzten zehn Jahren 1655 Wohnungen gebaut. Dies und tausend Dinge mehr erfährt man in 34 Quartierspiegel, die das Amt für Statistik der Stadt Zürich eben herausgegeben hat. Neben umfangreichen statistischen Informationen skizziert jeweils ein ausführlicher Textbeitrag die geschichtliche Entwicklung der einzelnen Quartiere und weist auf Besonderheiten und wichtige Ereignisse der letzten Jahre hin. Das grossartige Werk, in dem man sich auf 800 Seiten über Tage verlieren kann, gibt es in 34 Büchlein als Paket oder einzeln je Quartier. Gedruckt und online.